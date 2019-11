Milieubewuste Sint rijdt in Tesla door Westervoort

WESTERVOORT - Sinterklaas kwam zaterdag aan in Westervoort en maakte een rondrit in een elektrische Tesla. De vervuilende dieselwagen waar hij zich vorig jaar mee in het Liemerse dorp verplaatste bleef vanwege de stikstofcrisis thuis.

Het was koud en guur langs de IJssel in Westervoort zaterdagochtend. Toch namen meer dan honderd kinderen en ouders de moeite om de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten bij te wonen. Timo Riphagen en Stefan Reynders, de drijvende krachten achter de intocht in Westervoort, waren erg tevreden over de opkomst. ,,Het lijken er elk jaar iets meer te worden. We houden de kinderen warm door te dansen”, vertelde Riphagen.

Maatregelen

Opvallend was dat Sinterklaas zich door het dorp liet rijden in een mooie, elektrische Tesla. ,,Sinterklaas heeft gehoord over de stikstofproblemen in Nederland en heeft maatregelen getroffen”, lichtte Reynders toe.

Kinderen in Westervoort kijken al dagen naar het Westervoortse Sinterklaasjournaal op Facebook. Daarin vraagt de Sint de kinderen vooral te voet of met de fiets naar school te gaan en ouders mogen in het dorp niet harder rijden dan 15 kilometer per uur om zo de stikstofuitstoot te verminderen. ,,We verzinnen elk jaar een ander thema en de stikstofcrisis is nu erg actueel. De kinderen pikken er zeker iets van op”, vertelde Riphagen.

Vrijwilligerswerk

Voor de Zevenaarder was het alweer de zevende maal dat hij bij de intocht in Westervoort aanwezig was. Hij kent veel kinderen omdat hij, net als Reynders, bewegingsonderwijs verzorgt op de Westervoortse basisscholen. Riphagen werkt voor de gemeente Westervoort en Stichting Kulturhus Westervoort. ,,Maar de intocht is vrijwilligerswerk. Dat doen Stefan en ik met plezier. We doen het overigens niet alleen, maar met een grote groep vrijwilligers.”

Sinterklaas sprak de kinderen toe op de Veerdam en bracht daarna een bezoek aan het Dorpsplein in Westervoort, winkelcentrum De Wyborgh en het Kulturhus, locatie De Nieuwhof.

Volledig scherm De goedheiligman had uiteraard oog voor de allerkleinsten. © DG