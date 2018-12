Minister: school moet aangifte doen bij ronselen studenten voor drugszaken

portret Strijd tegen verromme­ling van ‘voormalige voorbeeld­wijk’ Mosterdhof in Wester­voort

2 december WESTERVOORT - De verrommeling slaat toe in De Mosterdhof in Westervoort, ooit een voorbeeldwijk voor veel andere gemeenten. Een wijk die zo was opgezet dat bewoners naar elkaar omkeken. De gemeente wil nu het tij keren. Een portret van de wijk.