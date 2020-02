Minister: zoeken naar mogelijkheden om werk aan IJsselbruggen te versnellen

Inloopkast de Cirkel in de race voor ING-prijs: ‘Grootste wens is om te verhuizen’

7:38 WESTERVOORT - Inloopkast de Cirkel in Westervoort is genomineerd voor Help Nederland Vooruit, een actie waarbij lokale initiatieven kans maken op een forse donatie van het ING Nederland fonds. De Cirkel is een tweedehands kledingwinkel die aan de Dorpstraat uit zijn jasje groeit.