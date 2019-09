Motorrijder geschept door bestelbusje op A12

Weer minder treinen tussen Doetinchem en Arnhem

8:01 DOETINCHEM/ ARNHEM - In ieder geval tot vanmorgen 9 uur rijden er minder treinen tussen Doetinchem en Arnhem-Velperpoort. Dat betekent dat het weer erg druk zal zijn in de treinen, omdat dit traject heel populair is onder treinreizigers.