Na 24 jaar lokale politiek einde van het ‘tijdperk Breunissen’: ‘Je mag best weten dat ik hier nachten van heb wakker gelegen’

kiek op de liemers Elianne over haar liefde voor pony's: ‘Op het moment dat er tegen mijn hand aan getrapt werd, was ik helemaal verliefd’

Elianne van Dijk, 33 jaar uit Westervoort, is altijd buiten en altijd in de weer met dieren. Dat begon zeven jaar geleden, toen ze de zorg had over een pony van iemand uit de buurt.

7 april