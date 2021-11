Na 45 jaar moeten Adrie en Miep hun huis uit: ‘Wij willen hier onze laatste jaren doorbrengen’

Sloop van het Rode Dorp veroor­zaakt tweespalt: ‘Schattige buitenkant maar gewoon ongezond huis’

WESTERVOORT - Zwarte schimmel, tocht, scheuren in de gevel en flinterdunne muren. De huizen van het Rode Dorp in Westervoort zijn verpauperd. Laura (39) en Paul (47) Speijdel begrijpen dus niet waarom sommige buren zich met hand en tand verzetten tegen het sloop- en nieuwbouwplan van Vivare. ,,Het werd tijd om onze kant van het verhaal te vertellen, want we zijn al die negatieve berichtgeving beu.’’

