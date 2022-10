Na de kermis in Westervoort een biertje drinken bij Wieleman: het gebeurt al decennia

MET VIDEOWESTERVOORT - Het is kermis in Westervoort en dan loopt het dorp uit. Dat gebeurt al decennia en wat de Westervoorters betreft blijft dat zo. ,,En vanavond doen we een drankje bij Wieleman.”

Volledig scherm De kermis in Westervoort, dat is feest van vroeg tot laat. © Jan Ruland van den Brink

Schuifelen langs attracties en kramen in de Dorpstraat in Westervoort. Zaterdag was het gezellig druk in het dorp. Quincy Degen en Ryan Verhaaf, beiden 17 jaar, zochten hun vertier vooral bij de gokkraampjes. ,,Dat is toch wel het leukste. En vanavond doen we een drankje bij Wieleman”, zei Verhaaf.

Verhaaf en Degen zijn échte Westervoorters, zo geven ze zelf aan, en zijn met de kermis opgegroeid. In de draaimolen gaan ze al lang niet meer, maar de Booster is nog steeds populair bij de tieners. Dat is een hoge mast met een lange, draaiende arm met gondels. ,,Daar zijn we vorig jaar ook in geweest. Dan ga je razendsnel door de lucht en over de kop”, legde Degen uit.

Soort reünie

De kermis is voor veel Westervoorters en oud-Westervoorters een soort reünie. Kennissen die elkaar al enige tijd niet hebben gezien delen herinneringen, al dan niet onder het genot van een biertje bij Zaal Wieleman. ,,De kermis in Westervoort wekt een bepaald gevoel van saamhorigheid op”, zegt Frans Brink, samensteller van de kermis-expo in het leegstaande pand van Blokker.

Brink (73) komt uit Arnhem en woont sinds 1976 in Westervoort. Hij geniet altijd van de sfeer op de kermis en hij heeft geprobeerd die sfeer te vangen in een fototentoonstelling.

Met kiekjes van attracties uit de jaren zeventig en tachtig, maar ook groepsfoto’s voor Zaal Wieleman en café-Restaurant Hugen, waar tegenwoordig partycentrum Maksim is gevestigd. ,,Jongelui gingen netjes gekleed naar de kermis; de meisjes in rokjes en de jongens met een stropdas voor. Erg leuk om te zien.”

Volledig scherm De kermis in Westervoort 2022. © Jan Ruland van den Brink

Afsluiten met een biertje

Net als vroeger zijn er Westervoorters die de kermis elke dag afsluiten met een gang naar de kroeg of partycentrum. Brink: ,,Dan is het drie of zelfs vier dagen feest. Ik heb dat ook wel gedaan, al doe ik dat nu niet meer. Ik ga ook niet meer in de attracties. Ik ga met de kleinkinderen naar de kermis en geniet daar van.”

Stefan en Marlies Roukens uit Westervoort waren zaterdagmiddag met dochter Sophie (14) op de kermis. Marlies had de kermis-expo al bezocht, maar herkende niemand op de oude foto's.

,,Dat is ook niet gek, want wij komen uit Rotterdam. Wij zijn een jaar of 15 geleden naar Westervoort verhuisd. Er is meer dan alleen de Randstad, we wonen hier fijn. Ik ben eigenlijk niet zo’n kermismens en ga nergens in, maar Stefan en Sophie durven dat wel. Ik vind het leuk om mee te gaan. Ik pas op de tassen”, zei Marlies.

Volledig scherm De draaimolen in Westervoort in 1987. © Kermis Westervoort

De kermis-expo duurt nog tot en met 14 oktober en is tijdens de openingstijden van het winkelcentrum te bezichtigen. Brink zoekt nog meer beeldmateriaal. ,,De groepsfoto's zijn het leukste. Mensen zien opa of oma of herkennen een ander familielid. Maar nu hoor ik nog wel eens: ‘ik sta er niet op’. Nou, lever een oude foto aan en je maakt komend jaar wel deel uit van de fototentoonstelling”, vertelt de Westervoorter die al jaren oude foto's en ansichtkaarten spaart van Arnhem en Westervoort.

Kermis-shirts

Tijdens de tentoonstelling zijn ook veel verschillende kermis-shirtjes te zien die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Ze zijn van Mark ten Bosch, kermiskoning in 2017. Vanaf 1992 worden de kermis-shirts met een kermis-leus gemaakt en jaarlijks vanaf de inschrijving van het koningsschieten beschikbaar gesteld.

De kermis in Westervoort duurt nog tot en met dinsdag. De Dorpstraat en de Kerkstraat zijn tot en met woensdag 12.00 uur afgesloten voor verkeer.

Volledig scherm Meester De Klein deelde altijd op maandagmorgen vrijkaartjes uit voor de kermis. De foto dateert van medio 1965. © Kermis Westervoort