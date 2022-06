Nieuwe Rode Dorp krijgt rode zonnepanelen, maar of Miep en Adrie er terugkeren is de vraag

In juli 2023, exact honderd jaar na de bouw van het oorspronkelijke Rode Dorp in Westervoort, moet de nieuwbouw klaar zijn. De zes oude vochtige en tochtige huisjes uit 1923 die er nu nog staan, worden dit najaar gesloopt, zo verwacht woningcorporatie Vivare.



Het ontwerp voor de zes nieuwe, duurzame huurhuizen aan de Vredenburgstraat, vanwege de daken met rode dakpannen in de volksmond het Rode Dorp genoemd, is inmiddels goedgekeurd door de welstandscommissie.



In mei is het bouwplan gedeeld met de bewoners, die tijdelijk elders wonen. Of ze terugkeren is de vraag. ,,Ze mogen terugkeren, maar dat hoeft niet. De keuze is aan hen”, zegt projectleider Erwin van der Linden.