Om open te kunnen blijven gaat slagerij Hetterschijt in Westervoort twee dagen per week dicht; personeelstekort noopt slager tot maatregel

Het Alpenwater komt naar Nederland: wanneer, waar en hoeveel?

Het regent zo hard in de Alpen dat watergangen buiten hun oevers treden. Eén riviertje in Zwitserland verwerkt zelfs honderd keer zo veel water als op een normale dag. Dat water moet daar ook weer weg, en komt via de Bodensee en de Rijn ook naar Nederland toe. Moeten we rekening houden met hoogwater? Bas Boterman, adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat, legt uit waar we op kunnen rekenen.