Ome Simon, de Canadese koeienboer die elk jaar kermis komt vieren in de Lamers

Met Video Fietsritje over Frostbrug moet stuk comfortabe­ler worden; beruchte bobbel verdwijnt

Een fietsritje van Arnhem-Noord naar -Zuid over de John Frostbrug moet vanaf dinsdagochtend een stuk comfortabeler zijn. De beruchte bobbel in het fietspad van de brug, gefabriceerd bij de grondige opknapbeurt van de overspanning in 2022, wordt aangepakt.