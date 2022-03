Omstreden bouwplan voor terrein Fort Geldersoord krijgt toch zegen van de Westervoortse raad

In zijn laatste vergadering in de oude samenstelling stond de Westervoortse gemeenteraad woensdag voor een beslissing die door de omwonenden van Fort Geldersoord met spanning tegemoet werd gezien.



Zij hadden er pas eind vorig jaar lucht van gekregen dat voor het terrein van het 18de-eeuwse fort inmiddels een totaal ander bouwplan was gemaakt dan het plan waar al meer dan tien jaar over werd gesproken: 20 moderne twee-onder-eenkappers in plaats van historiserende nieuwbouw van 24 woningen in de vorm van het oude fort.



De Amersfoortse projectontwikkelaar Van Bekkum had het laatste project ondanks verwoede pogingen niet renderend kunnen krijgen. Met een luxer plan denkt een andere ontwikkelaar, Bemog uit Zwolle, wel rond te komen.



De buurt had zich uit afschuw voor de ‘moderne blokkendozen’ in de afgelopen maanden duchtig geroerd en zich beklaagd over het gebrek aan inspraak. Voor de Westervoortse raad was dat vorige maand reden om het besluit over het bestemmingsplan een maand uit te stellen. Wethouder Hans Sluiter (D66) zou zo tijd krijgen om met de omwonenden te overleggen.