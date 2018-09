Onderzoek naar brug A12 levert niks op, rijstrook blijft dicht

Vrees voor verkeersin­farct rond Arnhem door inspectie A12-brug

4 september WESTERVOORT - Rijkswaterstaat verwacht dinsdag in de avondspits een verkeersinfarct rond Arnhem en Westervoort. De wegbeheerder doet daarom de dringende oproep om de Pleijroute in de richting van de A12 te mijden. ,,Ga eerder rijden of juist later. Of nog beter, ga helemaal niet’’, zegt de woordvoerster van Rijkswaterstaat.