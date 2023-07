Oud-misdienaar bouwt kerk in Westervoort om tot woningen voor jongeren

MET VIDEO Brand bij snackbar: personeel en klanten geëvacu­eerd uit winkelcen­trum Presikhaaf

Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem is woensdag aan het eind van de ochtend en begin van de middag ontruimd geweest vanwege een brand. Alle personeelsleden en klanten moesten het winkelcentrum verlaten omdat er brand was uitgebroken in de meterkast van een snackbar in de passage.