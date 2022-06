Oud-wethouder Hans Breunissen krijgt erepenning voor zijn verdiensten voor Westervoort

voetbal achterhoek/liemers DZC’68 heeft juiste gang te pakken, Ter­borg-trai­ner laat assistent (56) invallen

DOETINCHEM - Zaterdageersteklasser DZC’68 uit Doetinchem heeft in Wierden in de eerste klasse D met 1-3 van SVZW gewonnen en lijkt vlak voor de nacompetitie de juiste Schwung hervonden te hebben. In 4E won Terborg eenvoudig met 0-6 bij UD, trainer Vincent Selhorst van Terborg spaarde enkele spelers en liet zijn beide assistenten opdraven. Klik hier voor alle uitslagen van het zaterdagse amateurvoetbal.

28 mei