Plannenmakerij voor nieuwe wijk Westervoort-Noord kan nu echt van start; gemeenteraad gaat eisen voor bouw formuleren

Het college gaat een visie maken voor deze wijk van circa vijfhonderd woningen, maar de raad trok gisteravond op voorstel van CDA en GroenLinks de taak om randvoorwaarden op te stellen nadrukkelijk naar zich toe. ,,Want we moeten niet hebben dat er straks een schetsontwerp op tafel ligt waarin geen rekening is gehouden met onze wensen”, zei CDA-leider Marcel Tap.

Voor Westervoort is dit de laatste kans

Westervoort-Noord is namelijk de laatste kans om in de gemeente iets moois te bouwen. De rest van het oppervlak is volgebouwd. Dat er weinig ruimte is in Westervoort, zie je alleen al aan het feit dat een nieuw sportpark, dat in de plaats moet komen van het huidige, mogelijk op Duivens grondgebied komt. Daar komt ruimte voor de voetbalclub – waartoe AVW’66 en SC Westervoort fuseren – tennisvereniging Westervoort en korfbalclub Wesstar.