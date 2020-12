Plofkraak Westervoort vanavond in Opsporing Verzocht, politie zoekt getuigen

Kwetsbare groepen krijgen voorrang bij griepprik in Wester­voort: ‘Ik kan niet beloven dat we voldoende vaccins hebben’

30 oktober WESTERVOORT - In Westervoort beginnen vandaag de griepprikdagen van huisartsenpraktijk Rozet. Maar of er genoeg vaccins zijn voor alle genodigden, is nog maar de vraag. ,,Hoe goed het ook georganiseerd is, alles staat of valt met het gedrag van de patiënten’’, zegt praktijkmanager Bianka Hol.