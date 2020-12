Plofkrakers Westervoort vertrokken zonder buit: één dader raakte mogelijk gewond

VIDEOWESTERVOORT - Bij de plofkraak bij een SNS-pinautomaat in Westervoort hebben de daders geen buitgemaakt. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het AVROTROS-programma ‘Opsporing Verzocht’. De politie sluit niet uit dat één of meerdere daders door de explosie gewond is geraakt. Momenteel richt het onderzoek naar de plofkraak zich vooral op het bekijken van bewakingsbeelden.

In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond ook bewakingsbeelden getoond van de oosterse delicatessenzaak Yauno, die net als supermarkt Jumbo pal naast de pinautomaat zit. Op de beelden is te zien dat de winkel bij de twee knallen zwaar beschadigd raakt. Ook Jumbo is zwaar getroffen. De muur van het pand is bijna compleet weggevaagd.

Enorme schade, misschien gewonden

,,Het is de daders gelukkig niet gelukt om het geld uit de automaat te halen, maar ze hebben wel gigantisch veel schade gemaakt door de zware explosieven die ze gebruikt hebben", zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. ,,Ondanks de enorme schade, ook bij de delicatessenzaak, raakte niemand gewond.”



Even later komt Westerhoff hier op terug. ,,Wij zijn druk bezig met het bekijken van diverse camerabeelden. Het kan zijn dat de daders gewond zijn geraakt en zich gisteren (maandag, red.) ergens hebben laten behandelen.”



Bekijk hieronder een video van net na de plofkraak:

Omgeving van tevoren verkend

De politie acht de kans aanwezig dat de daders vóór de plofkraak de omgeving rondom de supermarkt goed hebben verkend. Mensen die onlangs wat bijzonders hebben gezien bij de geldautomaat of een verdacht voertuig in de omgeving hebben zien rijden, worden verzocht dat te melden bij de politie.



In Opsporing Verzocht werd ook duidelijk dat de drie daders met een scooter via de Broeklanden de Rivierweg in Westervoort zijn opgereden. Omwonenden met een beveiligingscamera worden gevraagd de beelden terug te kijken en eventueel materiaal op te sturen naar de politie. De plofkrakers reden in de nacht van zondag op maandag tussen 2.00 en 3.00 uur door het dorp heen.



Bekijk hieronder hoe omwonenden reageren op de plofkraak:

Geldautomaten per direct gesloten

,,Ik zag drie mensen rennen, schreeuwen en even later reden ze weg op één scooter", zegt een omwonende in het televisieprogramma. ,,Ze reden bij mij voor het huis langs richting de Rivierweg. Daarom heb ik 112 gebeld.”



De plofkraak was voor de SNS-bank reden om alle veertig geldautomaten in Nederland per direct te sluiten. Het was namelijk al het vijfde incident bij die bank in november.

Volledig scherm De ingang van de Jumbo werd door de plofkraak bijna compleet weggevaagd. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm De ravage bij de Jumbo in Westervoort is groot na de plofkraak. © Roland Heitink/Persbureau Heitink