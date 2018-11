Politie bestudeert camerabeelden na gewelddadige overval Westervoort

Wester­voort is klaar met kattenover­last

7:13 WESTERVOORT - Katten die hun behoefte in jouw tuin doen, vissen uit je vijver halen en vogels in je volière zo veel angst aanjagen dat ze van schrik zich dood vliegen tegen het gaas. Honden mogen dan op nummer 1 staan in de overlast top 10. Katten scoren ook hoog, weet Ciska Wobma van GroenLinks in Westervoort. Daarom heeft ze kattenoverlast op de agenda van de gemeenteraad gezet. Die praat er 27 november over.