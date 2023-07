Probleem voor nieuw sportpark in Westervoort: huizenverkoop nieuwbouwwijk levert te weinig op

Sportclubs moeten wijken voor 500 woningen in Wester­voort

WESTERVOORT - Niet de eerder genoemde 350, maar bijna 500 woningen moeten vanaf eind 2024 worden gebouwd in Westervoort-Noord. Op die plek zijn nu verschillende sportverenigingen gevestigd. Zij krijgen een nieuw onderkomen. Of ze nou willen of niet.