Problemen aan brug bij A12: 'Ga niet met de auto naar Arnhem'

In de komende dagen moet verkeer in de regio rekening houden met lange files, nu Rijkswaterstaat een rijstrook op de parallelbaan van de Pleijroute naar de A12 richting Duitsland heeft afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat is de rijstrook dicht om de belasting van de brug te verminderen, zodat het onderzoek mogelijk is. Het is veilig om erover heen te rijden, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.



De wegbeheerder was bezig met regulier onderzoek. Daar zou het verkeer geen hinder van ondervinden. Maar maandagavond is iets ontdekt dat noopt tot nader onderzoek. Wat dat was, wil de woordvoerster van Rijkswaterstaat dus niet zeggen. Hoe lang het onderzoek gaat duren en hoe lang de rijstrook die de Pleijroute met de A12 verbindt, afgesloten blijft, kan zij ook niet zeggen. ,,We moeten eerst de uitkomsten van het nader onderzoek afwachten.’’



Ondertussen hopen de regionale politici dat de problemen van korte duur zijn. De A12 is voor Gelderland een zeer belangrijke route waarop het verkeer toch al vaak vast staat. ,,Er is geen alternatieve route voor de A12’’, zegt wethouder Hans Sluiter van Westervoort.