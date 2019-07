Rijkswaterstaat renoveert tikkende IJsselbrug in 2021

Staalconstructie versterkt

Tijdens de renovatie worden de staalconstructies van de brug verder versterkt. Rijkswaterstaat verwacht dat de IJsselbrug na de renovatie in 2021 weer dertig jaar mee kan. De brug over de IJssel is dan berekend op zwaarder verkeer. Groot onderhoud is na de renovatie voorlopig niet nodig, meldt Rijkswaterstaat. Hoelang de werkzaamheden zullen duren en wat de kosten zijn, kan de wegbeheerder nog niet aangeven. Het werk moet nog worden aanbesteed.

Drie onderdelen

Geprobeerd wordt om hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te voorkomen tijdens de renovatie. De IJsselbrug bestaat uit drie onderdelen: twee bruggen met een stalen constructie richting Duitse grens en - in de richting Utrecht - de vierbaans brug met een betonnen dek.



Onderzoek heeft uitgewezen dat de twee stalen IJsselbruggen in de A12 toe zijn aan renovatie. De betonnen brug verkeert in goede staat. Aan deze brug wordt niet gewerkt. De stalen bruggen zijn gebouwd in de jaren zestig en verwerken dagelijks 116.000 voertuigen. Een groot deel daarvan is vrachtverkeer dat tegenwoordig veel zwaarder is dan tijdens de bouw van deze bruggen.