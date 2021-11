Slager uit Westervoort brengt al 125 jaar vlees aan de man: ‘Met biefstuk van anderhalve ons ben ik al tevreden’

Katalysa­tor­rovers actief in Wester­voort: ‘Schat, jij had de auto toch aan de overkant geparkeerd?’

WESTERVOORT - Dat is pech, auto weg. Voor even. Het overkwam drie eigenaren van een Toyota Prius in Westervoort dinsdag. De politie vond de voertuigen even verderop terug zonder katalysator.

