Sloop Rode Dorp in Westervoort gestart: arbeidershuisjes worden na 100 jaar afgebroken

column Diana van Houten Moeilijk voor te stellen dat deze majestueu­ze ooievaars hier bijna uitgestor­ven waren

Wat een mooi gezicht was dat afgelopen weekend toen ik in de auto van Duiven naar Westervoort reed. Eén van de weilanden was net omgeploegd en daar stonden tientallen ooievaars – te veel om te tellen - zich tegoed te doen aan alle beestjes die voor het oprapen lagen.

13 september