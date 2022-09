Sloop Rode Dorp in Westervoort gestart: arbeidershuisjes worden na 99 jaar afgebroken

Met video Phillip Cocu voor het eerst op trainings­veld Vitesse

De kersverse trainer Phillip Cocu is dinsdagmorgen voor het eerst op het trainingsveld van Vitesse te zien. Op trainingscomplex Papendal in Arnhem was veel belangstelling van vooral media, maar ook een handvol supporters wilden wel een glimp opvangen van de grote naam.

27 september