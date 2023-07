Regen deert het Breuly­feest in Oud-Zevenaar nauwelijks, want de meeste regen valt ernaast

De een negeerde in een T-shirt de neervallende druppels of beschermde zich met een mini-plu op het hoofd. Anderen hadden een doorzichtige regenponcho aan of stonden onder de grootste plu van allemaal, de wijdgespreide takken van een enorme eik. Maar het Breulyfeest laten lopen vanwege het slechte weer, daar was voor de vele bezoekers geen denken aan.