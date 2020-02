Storm Dennis: geen optochten in Westervoort, Herwen en Kilder, Zeddam zonder wagens

Reden voor de verenigingen om in overleg met de burgemeesters Luciën van Riswijk van Zevenaar en Arend van Hout van Westervoort en Peter de Baat van Montferland definitief een streep door de optochten te halen.



De optocht van Zeddam gaat morgen in afgeslankte vorm, zonder praalwagens wel door.

Code geel

Quote De reacties zijn overweldi­gend en hartverwar­mend, iedereen wil graag meedoen Jeroen Jansen ,,Code geel is morgen van kracht dus er is geen discussie dat er geen wagens mee kunnen doen”, zegt Jeroen Jansen, voorzitter van carnavalsvereniging De Paverts in Zeddam. ,,Maar we hebben de deelnemers gebeld en gevraagd of ze ook zonder de wagens willen lopen. De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend, iedereen wil graag meedoen. We weten nu al zeker dat er 400 mensen deelnemen. Er gebeurt hier iets unieks in het dorp, overal worden kleine karretjes te voorschijn gehaald en klaargemaakt voor morgen.”

Emotioneel

Jansen ziet ook de ander kant van de medaille in zijn dorp. ,,Want voor veel mensen is het zwaar teleurstellend. Wagenbouwers reageren emotioneel, ik heb mensen in tranen zien lopen. Vergis je niet, sommigen hebben er een half jaar werk, bloed zweet en tranen en veel geld inzitten. Dan komt dit hard aan.”

Zuur

,,Het is ontzettend zuur voor al die mensen die wekenlang aan alle creaties hebben gewerkt, maar de veiligheid staat voorop”, zegt Carlo Bouwman van de optochtcommissie van de Herwense carnavalsvereniging Clusenarren die door burgemeester Luciën van Riswijk werd ingelicht. Er hadden morgen 11 tot 15 wagens met zo’n 200 tot 250 carnavalisten door de straten van Herwen zullen trekken.



,,Toen we het telefoontje van de burgemeester kregen viel de bodem onder onze voeten vandaan. We hebben zoveel werk om de boel hier aan de gang te houden en doen er ook met de omliggende dorpen alles aan om er wat moois van te maken. En dan dit. We kunnen er niks aan doen, dit is overmacht.”

Groot feest

Om de pijn wat te verzachten wil de carnavalsvereniging morgenmiddag een groot feest houden in de sporthal met een artiest. ,,Zoals Braamt dat vorige week, toen bij hun de optocht werd afgelast, ook gedaan heeft. Wij willen wat terugdoen voor onze mensen.”

De meeste groepen uit Herwen sluiten naar verwachting komend weekend bij één van de optochten in Zevenaar, Lobith en Pannerden aan.

Dolbotters

De Dolbotters in Kilder hebben nog even overwogen om een optocht zonder wagens te organiseren maar zien daar van af. ,,Wij hadden bijna 60 wagens in de optocht. Met hen hebben we afgestemd dat we geen optocht zonder wagens gaan doen. Het zou onze grootste optocht aller tijden worden. Het is ontzettend jammer dat die niet door kan gaan. Maar iedereen heeft het volste begrip voor het afgelasten van de optocht”, zegt voorzitter Theo Reijmer. ,,De teleurstelling is groot want de optocht is het absolute hoogtepunt van het jaar waar iedereen keihard naar toe werkt. Rest ons morgen er een mooi feest van te maken in onze residentie bij zaal Teunissen.”

Vervelend om te melden

Ook veel teleurstelling maar alle begrip bij de Westervoortse Dolbotters constateert Ton Gerritsen van de optocht-commissie. ,,Burgemeester Arend van Hout vond het gewoon vervelend om het ons te moeten melden. Want voor ons dorp en ook voor de gemeente Westervoort is dit natuurlijk een grote happening. Maar het was geen kantje-boord beslissing. We hebben code geel en windkracht 6 en dat is te veel.”

