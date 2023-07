Stralend zonnig weer in Westervoort vandaag

indebuurt.nl Rollerdis­co, muziek in Sonsbeek, Arnhem­Proeft! en meer: 7 x weekend­tips

Voor sommige Arnhemmers is het dit weekend zover: zomervakantie! Dat betekent extra vrije tijd en leuke dingen doen. Heb je inspiratie nodig? In Arnhem is er genoeg te beleven op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli. In dit artikel zeven weekendtips!