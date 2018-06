Tessa (17) slaagde, zakte en is nu tóch geslaagd: 'Wat een opluchting'

Twee weken geleden dacht de jonge Westervoortse havoleerlinge al dat ze geslaagd was. Maar twee uur later kreeg ze telefoon van haar school, het Almende College, locatie Isala in Silvolde. Ze was toch gezakt. De school had haar 4,3 voor scheikunde verwisseld met de 6,3 van een klasgenootje.

Herkansen

Maar Tessa had nog een kans om te slagen. ,,Als ik wiskunde zou herkansen en een 7,0 in plaats van een 6,6 zou halen, dan zou ik alsnog slagen. De vorige keer had ik na de examens alles nagekeken om te zien hoe ik het gedaan had. Nu had ik dat niet gedaan, heb het maar gewoon over mij heen laten komen. Maar ik heb een 7,5 gehaald. Ik ben daar heel blij mee.’’

Net zo blij als de vorige keer is ze niet. ,,Toen was ik echt intens blij. Ik heb nu tot vijf voor elf geslapen. De school zou tussen elf en twaalf bellen.’’ Was ze dan niet zenuwachtig? ,,Nee, hoor. De school belde pas om half twaalf. Ik heb dus echt een half uur moeten wachten. Ze maakten vast ruzie over wie mij mocht bellen.’’

Het bed uit

En nu? ,,Het bed uit, mij klaar maken en dan de trein in want om drie uur moet ik op school zijn. Daarna wordt het vast feest.’’