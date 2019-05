Tienduizend huishoudens Westervoort uren zonder stroom, storing verholpen

Rook- en waterscha­de na brand Wester­voort: personeel RID de Liemers werkt ergens anders

1 mei WESTERVOORT - Na de brand van dinsdag kampt de verdieping van RID de Liemers (Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum) aan het Dorpsplein in Westervoort met rook- en waterschade. Medewerkers kunnen voorlopig niet terug naar hun werkplek. De bibliotheek is woensdag gesloten als gevolg van de brand. ,,We moeten even goed ventileren.”