Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Westervoort vandaag

Oud-Arnhemmer verdacht van terrorisme nog steeds in Spaanse detentie: ‘Wij spannen er rechtsza­ken over aan’

Een oud-Arnhemmer, die in Spanje is gearresteerd op verdenking van terrorisme, heeft maandag eindelijk contact gehad met de Nederlandse ambassade in Madrid. Maar of de Marokkaanse Nederlander snel naar huis mag, blijft voor hem ook onduidelijk.