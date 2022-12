Vader zes jaar cel in voor neersteken drie gasten op verjaardagsfeestje van dochtertje (3)

Het waait te hard: vierde Arnhemse windturbi­ne langs Pleijroute moet nog even wachten op de wieken

ARNHEM - De vierde windturbine van Windpark Koningspleij in Arnhem moet nog even wachten op de wieken. Die zouden in de nacht van woensdag op donderdag per truck vanuit Duitsland worden aangevoerd en vervolgens vanaf de Pleijroute met een grote kraan naar Industriepark Kleefse Waard worden overgebracht.

