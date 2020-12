Veel Gelderse gemeenten in financiële problemen: Westervoort onder verscherpt toezicht

Dickens in de Liemers gaat niet door; kerstmarkt Wester­voort nog wél op agenda

26 oktober DUIVEN - De voorbereidingen voor Dickens in de Liemers waren al in volle gang, maar corona gooit roet in het eten voor de grote kerstmarkt in het Horsterpark in Duiven. De organisatie zet noodgedwongen een streep door het evenement.