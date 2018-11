Veel politie op de been, vermoedelijk vermogensdelict in Westervoort

‘Starstruck’ Joshua Eusman onder vuur bij Favoriet FM, maar ‘ik kan alles uitleggen’

5 november ZEVENAAR - De directeur van de lokale omroep in Zevenaar ligt onder vuur. Oud-medewerkers betichten hem ervan dat hij reclame-inkomsten van RTV Favoriet FM in eigen zak heeft gestoken. Ook zou Joshua Eusman (28) een schrikbewind voeren. ,,Een schrikbewind? Daar kan ik me niet in vinden.’’