Veel te smal voetpad Westervoort wordt eindelijk breder

Op het 80 centimeter brede voetpad tussen de Heilweg en het fietsviaduct in Westervoort moeten wandelaars nu nog achter elkaar lopen. Een rolstoel, rollator of kinderwagen past niet en moet op het fietspad. In maart, toen het voetpad net af was, trok de Gehandicaptenraad al meteen aan de bel. ,,Als we nu vanaf het begin werden betrokken bij de plannen, dan hadden we dit allemaal kunnen voorkomen”, zegt Van Bladel.



Bovendien is de verharding waterdoorlatend waardoor de ondergrond met regen drassig wordt. Dat zorgt voor problemen. ,,Grind geeft veel meer weerstand dan beton. En met slecht weer rijd je gewoon door blubber en met die vieze banden moet je dan je huiskamer binnen”, zegt Van Bladel verontwaardigd.



Het grindpad was destijds een bewuste keuze van de gemeente. ,,De overheid wil minder beton, maar dat leggen we er nu alsnog neer”, zegt wethouder Hans Sluiter.