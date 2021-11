Verantwoordelijk politiecommissaris uit Westervoort blikt terug op ‘ongekend geweld’: ‘Uit vrees voor hun leven trokken collega’s in Rotterdam wapen’

1Stroom ‘lekt’ per ongeluk e-mailgege­vens van ruim 380 mensen

DUIVEN/ WESTERVOORT - Door de mailadressen van ruim 380 ontvangers niet in de BCC, maar in de CC te zetten heeft een medewerker van 1Stroom per ongeluk de e-mailgegevens van honderden mensen ‘gelekt’. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 oktober