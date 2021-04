Verdachte van steekpartij op kinderverjaardag in Westervoort zou ex zijn: ‘Hij viel haar wel vaker lastig’

FedEx Duiven na inzakken dak nog niet veilig: medewer­kers bij andere vestigin­gen aan de slag

4 maart DUIVEN - Bijna drie weken nadat het dak van een loods van pakketvervoerder FedEx inzakte, zit het Duivense bedrijf nog altijd op slot. Totdat ‘absoluut zeker’ is dat het gebouw veilig is, werken de medewerkers van de hub in Duiven bij vestigingen van de logistieke dienstverlener in onder meer Venlo, Eindhoven, Apeldoorn en Zwolle.