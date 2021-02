Verraderlijk glad: grote vertraging na kettingbotsingen op A12 met 17 auto’s en 2 vrachtwagens

Elektrisch rijden in de lift, aantal laadpalen in de Liemers groeit snel

8 januari ZEVENAAR / DOESBURG - Het aantal bezitters van elektrische auto’s, brommers en fietsers in de Liemers groeit snel. De plekken waar je de auto’s kunt laden neemt navenant toe: sinds medio 2017 is er in de meeste gemeenten van een verdrievoudiging sprake. Alleen in Doesburg bleef de groei uit, maar daar wordt nu een flinke spurt ingezet.