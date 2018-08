Verwarde man slaat met bijl richting buurtbewoners en verwondt hond

Prullenbak­ken in Wester­voort puilen uit met huisvuil

7 augustus WESTERVOORT- Prullenbakken puilen uit in Westervoort. Het mag niet, maar het gebeurt elke dag: restafval dumpen in de vuilnisbakken in de openbare ruimte. Op de splitsing van de Veerdam met de Pleijdijk bijvoorbeeld liggen vuilniszakken in naast een korf voor zwerfvuil. Die is eigenlijk bedoeld om je lege blikje drinken in te werpen, maar Westervoorters gebruiken hem om hun restafval in te lozen.