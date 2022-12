Voor het derde jaar oliebollen bestellen vanuit je auto bij Wieleman

WESTERVOORT - Na twee succesvolle jaren krijgt de oliebollendrive-through van zalencentrum Wieleman ook dit jaar een vervolg. Druppelsgewijs rijden de auto’s vrijdag langs de oliebollenkraam. Volgens eigenaar Martijn Wieleman is het stilte voor de storm. ,,Morgen (oudjaarsdag, red.) verwachten we de echte drukte.”

De coronatijd haalde bij velen de meest creatieve ondernemersgeest naar boven, zo ook bij Wieleman. In 2020 kwam hij op het idee van een oliebollendrive-through. Het was gelijk een groot succes.



Deze jaarwisseling gelden er geen coronaregels, tóch organiseert Wieleman het oliebollenspektakel. ,,Het is gewoon hartstikke gezellig, we kunnen alle mensen weer even zien en persoonlijk een nieuwjaarswens overdragen.”

Quote Ik moet ze weer even bellen. Want we zijn al door de naturelbol­len en appelbeig­nets heen Martijn Wieleman

De voorspelde weersomstandigheden gaan volgens de eigenaar van het zalencentrum bijdragen aan het succes van de drive-through dit jaar. ,,Het lijkt erop dat we een zeer natte jaarwisseling gaan krijgen. Dan is het voor de mensen ideaal om lekker in de auto te blijven zitten terwijl je oliebollen haalt.”



Een andere reden waarom Wieleman vertrouwen heeft in de verkoop zijn de vele smaken oliebollen die aangeboden worden. Zo verkoopt hij oliebollen met een chocoladelaagje, smurfenbollen en bollen met aardbei.

Quote Mocht het nu echt heel druk worden, dan kunnen er zo’n twintig auto’s in de rij staan op het terrein van het zalencen­trum Martijn Wieleman

De bollen worden niet bij Wieleman zelf gebakken. ,,Die komen van Bakkerij Koenen. Ik moet ze weer even bellen. Want we zijn al door de naturelbollen en appelbeignets heen.”

Bestellen, betalen en wegrijden

Hoewel het deze dag niet druk lijkt, loopt de verkoop goed. ,,Dat komt omdat het ontzettend snel gaat, bestellen, betalen en wegrijden”, zegt Wieleman. Mocht het nu echt heel druk worden, dan kunnen er zo’n twintig auto’s in de rij staan op het terrein van het zalencentrum. Dit om het verkeer en de buurt te ontlasten.



Op oudjaarsdag is de oliebollendrive-through geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.