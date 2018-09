Vrees voor verkeersinfarct rond Arnhem door inspectie A12-brug

WESTERVOORT - Rijkswaterstaat verwacht dinsdag in de avondspits een verkeersinfarct rond Arnhem en Westervoort. De wegbeheerder doet daarom de dringende oproep om de Pleijroute in de richting van de A12 te mijden. ,,Ga eerder rijden of juist later. Of nog beter, ga helemaal niet’’, zegt de woordvoerster van Rijkswaterstaat.

De wegbeheerder heeft maandagavond een rijstrook van de A12 op de brug over de IJssel afgesloten om die minder te belasten en nader onderzoek mogelijk te maken. Rijkswaterstaat was bezig met een reguliere inspectie. Die was ook aangekondigd, maar het verkeer zou er geen hinder van ondervinden. ,,Tijdens de reguliere inspectie is besloten dat nader onderzoek nodig is’’, zegt de woordvoerster. Om dat uit te kunnen voeren, moet de belasting van de brug omlaag. Daarom heeft Rijkswaterstaat maandagavond een rijstrook afgesloten.

Onderzoek

Wat er tijdens de reguliere inspectie is ontdekt dat noopt tot meer onderzoek, kan de woordvoerster niet zeggen. ,,Zodra we meer weten, komen we er op terug.’’ Zij kan ook nog niet vertellen hoe lang het onderzoek duurt en hoe lang de rijstrook die de Pleijroute met de A12 verbindt, afgesloten blijft.

De brug van de A12 waar het nu om gaat, de meest westelijke van de drie, stamt uit 1961 en is gemaakt van staal. Net als de Merwedebrug bij Gorinchem. Die werd twee jaar geleden tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer omdat er in de draagbalken haarscheurtjes zaten. De brug is toen aan de onderkant versterkt. De brug over de IJssel is volgens Rijkswaterstaat een vergelijkbaar met die bij Gorinchem. Of er bij Westervoort ook sprake is van overbelasting, wil de woordvoerster van Rijkswaterstaat niet zeggen.

Geen alternatieve route

Ondertussen houdt de regio de adem in. ,,Er is geen alternatieve route’’, zegt wethouder Hans Sluiter van Westervoort. Ja, de oude brug over de IJssel bij het dorp Westervoort. ,,Maar die kan al dat verkeer niet aan. Dan staat Westervoort binnen een mum muurvast.’’