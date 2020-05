Vrijspraak voor mee laten rijden van jongens die op de vlucht waren na overval op snackbar in Westervoort

Veel klanten bij kringloop 2Switch Wester­voort: ‘Druk maar niet te druk’

20 mei WESTERVOORT - 2Switch in Westervoort is weer open en dat zorgt voor drukte in de kringloopwinkel en bij de goedereninname. Het personeel ziet erop toe dat iedereen zich aan de regels houdt. ,,Het is druk, maar niet te druk”, zegt Robert Frantzen namens 2Switch.