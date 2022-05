Waar moet je na de vakantie heen met jouw caravan of camper? In de verre omtrek zijn stallingen vol

Ophef om ‘dreigbrief’ van caravan­stal­ling: niet op tijd weg betekent extra kosten

BEMMEL - Onder gebruikers van Caravanstalling Lingewaard, die de deuren sluit, is verontwaardiging ontstaan over een brief van de stalling. Daarin wordt ‘gedreigd’ met hoge bedragen als de camper of caravan niet op tijd weg is. ‘Er wordt geen compassie en empathie getoond.’

20 mei