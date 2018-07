Vrouw die agente mangelde tussen twee auto's de cel in

Kruising bij Dorpsplein in Wester­voort nu snel aangepakt

4 juli WESTERVOORT - De kruising Zuidelijke Parallelweg - Dorpsplein in Westervoort wordt aangepakt. De gemeente heeft een aannemer de opdracht verstrekt. ,,Ik weet niet of het lukt om direct aan de slag te gaan in verband met de bouwvak die eraan komt. Maar de kruising wordt in ieder geval zo snel mogelijk aangepakt’’, zegt wethouder Hans Sluiter.