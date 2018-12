Westervoort blijft tot 2050 koolstofdioxide produceren

Scooter­rijd­ster gaat onderuit in Wester­voort

15:40 WESTERVOORT - Een scooterrijdster is donderdagmiddag rond 15.00 uur onderuit gegaan op de kruising van het Dorpsplein met de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort. De vrouw liep daarbij onbekende verwondingen op. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.