Westervoort mag even geen geld meer uitgeven zónder toestemming van de provincie: dit betekent dat voor de inwoners

1. Onder verscherpt toezicht staan, wat is dat?

Als een gemeente er niet in slaagt om een fatsoenlijke begroting in te dienen, wordt ze onder verscherpt toezicht geplaatst. Samen met de provincie gaat de gemeente dan op zoek naar maatregelen om de begroting aan te passen, zodat deze in de toekomst wel sluitend is. Dit betekent ook dat de gemeente toestemming van de provincie moet krijgen voor alle nieuwe uitgaven, zoals het opknappen van een speeltuin of het aanleggen van een nieuw fietspad.