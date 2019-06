Westervoort wil de hondenbelasting verlagen

WESTERVOORT - Het gemeentebestuur van Westervoort wil komend jaar de hondenbelasting verlagen. Dat staat in de voorjaarsnota, waarover de gemeenteraad dinsdagavond praat. ,,De kosten die we maken moeten meer in verhouding staan tot de hondenbelasting die we heffen’’, zegt een woordvoerster van Westervoort. ,,Nu is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven.’’

De hondenbelasting is een algemene heffing. Een gemeente mag met de opbrengst doen wat ze wil. Dat heeft alles te maken met de oorsprong van de belasting. Die is ontstaan in de middeleeuwen toen honden nog werden gebruikt als economisch gewin.

Historisch gegroeid

Hondenbezitters betalen in Westervoort nu 88,80 euro voor een hond. Wie er twee heeft, betaalt nog eens 127,80 euro extra. Dat is fors meer dan het Gelders gemiddelde. Dat bedraagt 42,66 euro per hond.



Waarom deze belastingsoort in Westervoort zo hoog is, weet de gemeente niet. Waarschijnlijk is dit historisch zo gegroeid, zegt de woordvoerster.

Hondenspeelweides