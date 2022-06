Westervoorter Willy ten Dolle zette zich in voor Pax Kinderhulp en is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

WESTERVOORT - Willy ten Dolle uit Westervoort heeft zaterdag uit handen van burgemeester Arend van Hout een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens viering van het 60-jarig jubileum van de Stichting Pax Kinderhulp in Eemnes.

Willy ten Dolle kent een grote staat van dienst bij de Stichting Pax Kinderhulp. Deze stichting helpt kwetsbare en kansarme kinderen in Berlijn, Bosnië, Armenië en Polen door ze een vakantie aan te bieden in Nederlandse gastgezinnen. Vanaf 1988 is Ten Dolle actief als vakantieouder, lid van de werkgroep Arnhem Betuwe en omstreken, reisleider tijdens het vervoer van kinderen uit het buitenland naar Nederland en voorzitter van de Werkcommissie Berlijn.

Ten Dolle werkte ook voor vluchtelingenkinderen

In 2014 richtte Willy ten Dolle samen met anderen de werkgroep Syrische/Iraakse Vluchtelingenkinderen op. Hij is tot 2021 voorzitter geweest van deze werkgroep. Hij zette zich in om goederen te verzamelen, te sorteren en te vervoeren naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Hierbij zocht hij de samenwerking met organisaties zoals Save the Children en Unicef.

Niet alleen bij de Stichting Pax Kinderhulp, maar ook in zijn directe omgeving ontfermde Willy ten Dolle zich over kinderen. Hij is pleegouder (geweest) van in totaal zes pleegkinderen.