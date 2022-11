Westervoorters kunnen hun gft-afval voortaan wekelijks aan de straat zetten

Als gft wekelijks wordt opgehaald, verdwijnt er minder van dit afval in de bak voor restafval. In de zomer krijgt de bak minder kans om stank te veroorzaken en te dienen als broedplaats voor maden. Westervoort wil de hoeveelheid restafval per inwoner laten afnemen tot 85 kilo per jaar, maar dat is tot op heden niet gelukt. De gemeente heeft daarom vorig jaar en dit jaar het gft in de zomer wekelijks laten ophalen, bij wijze van proef.