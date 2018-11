Westervoorters winnen 1,2 miljoen euro in PostcodeLoterij

Liemers blijft trouw aan Zwarte Piet: ‘de kleur van de piet is hier geen issue’

15 november LIEMERS - De pieten in de Liemers blijven zwart en bruin tijdens de aankomende Sinterklaasintochten. De comités uit de regio houden vast aan de traditie en zullen de komende tijd niet van mening veranderen. Het is een discussie die vooral in de media en in de randstad speelt, maar roetveegpieten zijn hier niet nodig, vinden Sinterklaascomités in de Liemers.