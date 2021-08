Westervoortse (31) die toenmalige partner neerstak moet twee maanden de cel in

WESTERVOORT - Een 31-jarige inwoonster van Westervoort is veroordeeld tot een celstraf van 180 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Zij stak in november vorig jaar in Westervoort haar toenmalige partner met een mes in zijn schouder.

Volgens de advocaat van de vrouw handelde zij uit noodweer, want het slachtoffer zou kort voor het steekincident met een mes in zijn handen hebben gestaan en gedreigd hebben ‘haar strot door te snijden’. Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Er was immers geen onmiddellijk dreigend gevaar, omdat de man met zijn handen in de lucht stond en zich had omgedraaid op het moment dat de vrouw hem stak.

Poging tot zware mishandeling

Volgens de rechtbank is de vrouw schuldig aan een poging tot zware mishandeling. Bij het bepalen van de straf is er rekening mee gehouden dat de Westervoortse al eerder veroordeeld is geweest, als was die veroordeling niet voor een geweldsdelict.

Onderzoek wijst uit dat de vrouw mogelijk borderline en een posttraumatische stressstoornis heeft. Verder zou zij ‘een stoornis in het gebruik van middelen’ hebben. Dat laatste houdt in dat iemand een middel (bijvoorbeeld alcohol of drugs) vaker of in een grotere hoeveelheid inneemt dan de bedoeling is. Deze stoornissen zijn wellicht ook van invloed geweest op haar gedrag bij het steekincident.

Kliniek

De reclassering concludeert dat de vrouw steeds in een negatieve spiraal vervalt van onveilige relaties, drugsgebruik en verwaarlozing van zichzelf en haar omgeving. In januari is ze in een kliniek geplaatst, waar zij zich ‘de afgelopen periode’ goed heeft herpakt en openstaat voor gedragsverandering.

De vrouw wordt behandeld voor haar problemen bij een forensische polikliniek. Aan de voorwaardelijke straf hangen onder meer voorwaarden als een meldplicht en een proeftijd van drie jaar.